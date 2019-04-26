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Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz

Serdar Aziz’in sakatlığında Sadık’ın oynaması bekleniyordu. Ancak Ersun Yanal, dün özel olarak ilgilendiği Neustadter’in performansından son derece memnun kaldı. Rus savunmacı, yarın 11’de olabilir.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma, 12:17

Ersun Yanal, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başladı. Deneyimli teknik adam kaleyi yine, Alanya’da tarihi hezimeti önleyen Harun Tekin’e emanet edecek. Yanal, Serdar Aziz’in sakatlığında sürpriz bir tercih yapabilir. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Alanya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve peş peşe büyük hatalar yapan Sadık Çiftpınar yerine Roman Neustadter’i görevlendirebilir.

Ersun Yanal’ın dün özel olarak ilgilendiği Rus savunmacı, idman performansıyla da göze girdi. Orta sahada Jailson’un 11’e dönmesi bekleniyor. Sambacı’nın Tolgay’ın mı yoksa Eljif Elmas’ın yerine mi oynayacağı ise belirsiz. Sarı-Lacivertliler’de sarı kart cezasını Alanya maçında çeken Soldado da formasına kavuşacak.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ersun Yanal, Harun Tekin, Serdar Aziz