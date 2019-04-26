Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz

Ersun Yanal, zorlu Trabzonspor maçı öncesinde kadroyu şekillendirmeye başladı. Deneyimli teknik adam kaleyi yine, Alanya’da tarihi hezimeti önleyen Harun Tekin’e emanet edecek. Yanal, Serdar Aziz’in sakatlığında sürpriz bir tercih yapabilir. 57 yaşındaki çalıştırıcı, Alanya maçında ikinci yarıda oyuna giren ve peş peşe büyük hatalar yapan Sadık Çiftpınar yerine Roman Neustadter’i görevlendirebilir.

Ersun Yanal’ın dün özel olarak ilgilendiği Rus savunmacı, idman performansıyla da göze girdi. Orta sahada Jailson’un 11’e dönmesi bekleniyor. Sambacı’nın Tolgay’ın mı yoksa Eljif Elmas’ın yerine mi oynayacağı ise belirsiz. Sarı-Lacivertliler’de sarı kart cezasını Alanya maçında çeken Soldado da formasına kavuşacak.