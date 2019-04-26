Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala hayatını kaybetti

Ara transfer döneminde Nantes'tan Cardiff City'e transfer olan ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın Manş Denizi'ne düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın babası Horacio Sala, 58 yaşında hayatını kaybetti. Bugün sabaha karşı 5 sularında Progreso'daki evinde kalp krizi geçiren baba Sala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.