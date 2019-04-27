Ali Koç: Bir Galatasaraylı, Fener Ol kampanyamıza 500 bin TL bağış yaptı...CANLI ANLATIM

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç:

Burada en son sizle şubat ayında buluştuğumuzda tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi ifade etmiştim. Tüm sorumluluğun bizde olduğunu söylemiştim. İkinci yarının daha iyi geçecceğini ve 5 de nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim.

İlk yarıya göre daha iyi bir puan topladığımızı söyleyebilirim ama bu bir anlam ifade etmiyor. Alanya maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek zordu ama bu maçtan sonra bunları söylüyorum. İkinci yarı için hedefimiz biraz daha rahatlayıp, gençlerimizi kullanmaktı.Tarihe kötü bir şekilde geçmek istemiyorsanız top sizde dedik. Sahamızda da bu akşam Trabzonspor'u konuk ediyoruz, umarım iyiye gidiş bu maçla birlikte başlar.

Önemli olan önümüzdeki sezonun daha iyi yapılması ve mücadeleci bir takımı önümüzdeki aylarda kurmak. Bunun için görüşmeler yapılıyor, pozisyonlar belirlendi. Hocamızın tercihi doğrusunda iki-üç pozisyonda oynayabilecek oyuncular belirlendi.Tabii bu konuda önümüzdeki en büyük engel finansal fair play. Erkek basketbolda bir kez daha Final Four'dayız, üst üste 5. kez Final Four'a giden 2. takımız. Zor bir Zalgiris deplasmanından geldik. Ciddi sakatlıklarımız da oldu. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan kupayı getiririz ama Efes'i de tebrik etmek istiyorum. Umarım, ilk kez iki Türk takımı Final Four'da yer alır.

Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik. Bunun da çok büyük maliyeti var. Ama biz bunu sağlamak zorundayız. Ne olursa olsun Fenerbahçe basketbolunun başarısından geri adım atma lüksümüz yok. Erkek basketboldaki açığımız aşağı yukarı futboldakinin yarısına eşit değerde.

Üzülerek görüyorum ki son dönemde 3 Temmuz davasıyla ilgilenmiyormuşuz gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Biz bu konuda tribünlere oynamadan, konuyu kimsenin gözüne sokmadan hukuki olarak gelişmeleri sürdürüyoruz. İki dava da yavaş devam ediyor. Son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından aldığımız bilgilere göre, kumpas davasının 2019 sonuna kadar sonuçlanacağı yönünde geri bildirimler var.

Finansal sağlığımızın bozuk olduğunu zaten biliyorduk, onun için yola çıktık. Göreve başladıktan sonra beklediğimizden daha da dar bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorlar. Bizim görevimiz olanı olduğu gibi size aktarmak

Benim en önemli aday olma sebebim, ekonomik özgürlüğümüzün tehlikede olmasıydı. Bunu gittiğim her yere ifade ettim. Bu işin içerisinden nasıl çıkabileceğimizi söyledik. Fener Ol kampanyasının geleceğini 2018 yılından bu yana ifade etmekteyim. Bu kampanya uzun süredir düşünülmüş bir çalışmanın ürünü. Fenerbahçe'nin geleceği için atılmış sadece bir adım. En büyük adım değil, sadece bir adım. Finansal sağlığımızın bozuk olduğunu zaten biliyorduk, onun için yola çıktık.

Göreve başladıktan sonra beklediğimizden daha da dar bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorlar. Bizim görevimiz olanı olduğu gibi size aktarmak.

Geldiğimiz noktada üzülerek görüyorum ki bazı kesimler bilinçli olarak kulübümüzün içinde bulunduğu durumun ciddiyetini hafife alıyorlar. Daha şeffaf bir şekilde anlatmamız gerektiğini üzülerek görüyorum. Dışardan asıp kesmek, ahkam kesmek gayet kolay.

Bu gidişatı en azından düzlüğe çevirmek için dört ayaklı bir stratejimiz vardı. Hemen, acilen bazı tedbirlere ve sıcak para girişine ihtiyacımız vardı. İkinci adım Fener Ol kampanyası, üçüncü adım ise 2 ya da 3 kere Şampiyonlar Ligi'ne katılıp gelir elde edebilmek. Dördüncü adım ise alt yapımızdan oyuncu yetiştirerek futbolcu üretmek, yaratmak ve bu kültürü geliştirmek. Bunları söylemesi kolay, gerçekleştirmesi değil. 1. adım kolay. Türkiye'de eşi görülmemiş bir hibe yapıldı, sermaye artırımı yapıldı.

Mart ayından sonrasını göremiyoruz dedik, nitekim öyle de oldu. Sağladığımız sıcak paranın bir kısmı eski borçlara gitti. 42 milyon euro geçmiş dönemden kalan eski yükümlülüklere gitmek zorunda kaldı. Keşke buraya gelip, bizim söylediklerimizin doğru olmadığını söyleseler. Fener Ol projesi futbol takımı kötüye gidiyor diye acele alınmış bir karar değil. Bu büyük bir projenin adımı. Bu önceden belirlenmiş, tasarlanmış, binlerce gönüllünün sahiplendiği bir kampanyadır. Buna teşebbüs, cesaret etmememiz gerekirdi.