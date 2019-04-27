Hilmi Kulluk: Hakem hatasına tahammülümüz yok

Kulluk, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in, "şampiyonluk yarışının adil geçmesi" yönündeki ifadelerine katıldıklarını belirtti.

Cengiz'in, "Biz hep lehimize de hatalar yapılmamasını diledik. Bundan hoşnut olmayız. Haksız alınan bir puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel, size bu dünyada da döner. Bunun için adaletli, gördüğünü çalan, üst üste ve kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz." ifadelerini hatırlatan Kulluk, şöyle devam etti:

"Konyaspor Kulübü olarak biz de bu maça atanan hakemlerin adaletli olmalarını, düşündüklerini değil gördüklerini korkmadan çalmalarını ve sergiledikleri yönetimin olumsuz anlamda maçın önüne geçmemesini diliyoruz. Hatırlanacağı üzere sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka öncesinde ev sahibi kulübün hafta içi yaptığı açıklamalardan maçı yönetecek hakemler etkilenmiş ve akıl almaz kararlara imza atılmıştı. Biz o dönemde gündemin daha fazla gerilmemesi için sağduyulu davranarak hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapma gereği duymamıştık. Ancak o günkü iyi niyetimiz ne yazık ki bize pahalıya mal oldu. Şimdi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Bu maçta sonucu doğrudan etkileyecek herhangi bir hakem hatasına tahammülümüz yok."

- "Birilerinin oyuna hile katmamasını diliyoruz"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin hataları en aza indirmek için yürürlüğe girdiğini hatırlatan Kulluk, "Ne yazık ki bu sistem, konu Atiker Konyaspor olunca birçok maçta tersine işledi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe maçında Adis Jahovic'e, Çaykur Rizespor Rize maçında Nejc Skubic'e kırmızı kart gösterilen pozisyonların benzerinin birçok maçta yaşandığını ancak hiçbir oyuncunun atılmadığını savunan başkan Kulluk, "Yine Beşiktaş maçının son dakikalarında durum 2-2 iken futbolcumuz Amir'in (Hadziahmetovic) pozisyonu için VAR hakemleri, müsabakanın başhakemine hiçbir uyarıda bulunmadı. Galatasaray Kulübünün sayın başkanına bu bağlamda sonuna kadar katılıyoruz. Birilerinin oyuna hile katmamasını, ortaya konacak yönetimin futbol kamuoyunun vicdanını kanatmamasını diliyoruz." şeklinde görüş belirtti.