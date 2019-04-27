Ali Koç: Stadın isminin Atatürk olması...

STAT İSMİNİN DEĞİŞMESİ BANA UYAR

Bir üyenin stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması yönünde değişikliğe gidilmesi şeklindeki açıklamasını değerlendiren Ali Koç, "Fenerbahçe stadının ismi değişmeli. Beni tanırsanız bundan daha fazla isteyeceğim bir şey yok. Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması bana uyar" şeklinde konuştu.

Ali Koç, Bir Galatasaray taraftarının FENEROL kampanyasına 500 bin TL gönderdiğini açıklamasından sonra çıkan haberlere cevap verdi. FENEROL kampanyasına destek olan Galatasaraylının İnan Kıraç olmadığını söyleyen Ali Koç, parayı gönderen kişinin ismini vermeyeceklerini dile getirdi.



BİZ GELDİKTEN SONRA YARDIMCI OLAN FACTORİNG ŞİRKETLERİ VARDI



Başkan Ali Koç, "Biz geldiğimiz zaman 97 milyon liralık, 100 gün içerisinde ödenmesi gereken faktoring borcu vardı. İş o kadar bitmişti. 52 lira harcamak için 48 lira maliyeti olan faktoringler yapılmış ve bu insanlar haciz işlemlerine başladılar'' açıklamasının yanlış anlaşıldığını kaydederek, ''Faktoring şirketlerinden bazıları alınmışlar. Biz geldikten sonra yardımcı olanlar vardı. Ama benim bahsettiğim bir tanesiydi. Fenerbahçe ile işbirliği yapanlar arasında sadece bir tanesiydi" şeklinde konuştu.

ERSUN YANAL'IN SÖZLERİNİ TASVİP ETMİYORUM



Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın "Galatasaray'ın şampiyonluğuna engel olduk" sözlerine cevap veren Ali Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Duyunca şaşırdım, bizi sadece biz ilgilendiririz" dedi.