Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe bir daha bu kadar seyirci bulamaz

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fenerbahçe bir daha bu kadar seyirci bulamaz. 40 bin seyirci oyunun sonuna kadar rakibe, hakemlere baskı kurdu. Fenerbahçe'yi bu sezon taraftar kümede tuttu."



"Mücadele ettiği zaman Fenerbahçe bu kadar oynayabiliyorsa ve mücadele etmeyince az daha 5 tane yiyecekse, gelecek yılları iyi analiz etmek lazım. Bugün 1-1'e dönmenin antrenörle falan alakası yok. Taraftarın baskısıyla, ciğerden oynamakla oldu."



"Fenerbahçe'de bu kadar vasat oynayan oyuncular içinde en azından Valbuena'yı al, içeri at. 56 dakika boyunca duran topları Hasan Ali kullandı. Hasan Ali mi kullanır, Valbuena mı kullanır. Öyle bir top keser ki, kimse dokunmadan gol olur."



"Alanyaspor maçı ile bu maç arasında en büyük fark; bir tarafta ruhsuz ve gamsız bir takım, Ali Koç'un 7 yaşından beri görmedim dediği bir takım, bugün de çok coşkulu ama üretemeyen bir takım. Her ikisinde de problem olduğunu görüyoruz."