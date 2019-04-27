Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy: Ağlamayana mama yok anlayışı devam edecek

Semih Özsoy'un söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Biz kötüyüz. Kötü de oynadık. Bizden daha kötü olan bir hakem vardı! Biz bazı şeyler düzelir dedik ama anladık ki Bursa'dan bu yana hiçbir şey değişmemiş!"



"Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu çirkin oyunun içinde olmayacağız. Gelecek haftaya ön hazırlık için bu haftadan ağlamayacağız!"

"Sistem aynı şekilde devam edecek, ağlamayana mama yok. Ama biz Fenerbahçe olarak ağlamayacağız. Hakkımızı söke söke alacağız."

"Biz kalecimizden stoper çıkarırız, stoperimizden golcü buluruz. Önceden hazırlanmış kartlarla bizi yıldıramazlar. Türk futbolu adına utanç verici."

"Trabzonlularla konuşmadım ama Volkan'la konuştum. Onun dedikleri bizim için esastır. Böyle olduğu takdirde de kabul edilebilir değildir. Söylenen kötü sözü iade ediyoruz."

"Trabzonsporluları da anlıyoruz. Aynı diğer rakiplerimiz gibi, artık çok uzun süreler bizi yenemeyenlerin, 'Yendik' diye giderken yenememeleri bir üzüntü yaratmış olabilir."