Trabzonspor otobüsü Volkan Demirel'i bekledi

Maç sonu sert açıklamalar yapan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor camiasında tepki çekti. 37 yaşındaki kalecinin maç sonu kullandığı "Trabzonspor'un analizcisi gelsin benden özür dilesin, yoksa ben otobüse gelir özür dilettiririm" ifadesi üzerine Trabzonspor yönetimi Volkan Demirel için bir süre otobüsü bekletti.







Vallahi yalan söylemiyorum. Yönetim takım otobüsünü bekletiyor. Takım halinde Volkan Demirel bekleniyor. pic.twitter.com/mffDmqmsJr — Yılmaz Cebiroğlu (@YCebiroglu61) 27 Nisan 2019