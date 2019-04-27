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Trabzonspor otobüsü Volkan Demirel'i bekledi

Trabzonspor otobüsü, Bordo-Mavili takımın teknik heyetinden bir sorun yaşayan ve "Onu otobüsten aldırır, özür diletirim" diyen Volkan Demirel için bekletildi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 22:17

Maç sonu sert açıklamalar yapan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Trabzonspor camiasında tepki çekti. 37 yaşındaki kalecinin maç sonu kullandığı "Trabzonspor'un analizcisi gelsin benden özür dilesin, yoksa ben otobüse gelir özür dilettiririm" ifadesi üzerine Trabzonspor yönetimi Volkan Demirel için bir süre otobüsü bekletti.


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Volkan Demirel