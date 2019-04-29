Futbol dünyasını yasa boğan kazalar

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu oyuncuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural, futbol dünyasında kaza sonucu yaşamını yitiren isimleri akıllara getirdi.

Kaza yapan minibüsteki 7 futbolcu arasında yer alan ve kaldırıldığı hastanede hayata veda eden Sural, futbol dünyasını yasa boğdu.

Futbol dünyasında daha önce de buna benzer birçok kaza yaşandı. Samsunspor, Brezilya ekibi Chapecoense, İngiltere takımı Manchester United, İtalya temsilcisi Torino ve Zambiya Milli Takımı'nın teknik ekibi ile futbolcularının yanı sıra Denizlisporlu Doğan Seyfi Atlı ve Arjantinli forvet Emiliano Sala, benzer kazalarda hayatını kaybederek büyük acılara neden oldu.

Samsunspor'un 30 yıllık acısı

Samsunspor kafilesini, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor ile oynayacağı lig müsabakasına giderken taşıyan otobüs, Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı.

Kaza sonucu futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Futbolcular Emin Kar, Erol Dinler, Şanver Göymen, Orhan Kılınç, Kasım Çıkla, Fatih Uraz, Burhanettin Beadini, Yüksel Öğüten, Uğur Terzi ile menajer Yüksel Özan ise yaralandı. Trafik kazasından sonra Samsunspor Kulübü, kırmızı-beyaz forma renklerine, kaybettiği isimlerin anısına siyahı da ekledi.

Doğan Seyfi Atlı kazadan sağ çıkamadı

Denizlispor'un genç futbolcusu Doğan Seyfi Atlı, Aralık 2001'de Aydın'dan Denizli yönüne seyir halindeyken yaptığı kaza sonrası hayata gözlerini yumdu.

Doğan Seyfi Atlı, kullandığı otomobilin Nazilli yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ağır yaralandı.

Genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Sala yeni takımında forma giyemedi

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City ekibine imza atarak kariyerinin en önemli transferini gerçekleştirdikten iki gün sonra bindiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Pilot David Ibbotson ve Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu.

Kazadan iki hafta sonra 3 Şubat gecesi ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürdü.

Chapecoense kafilesi bir anda yok oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı.

Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu.

Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.

Torino'yu uçak kazası vurdu

İtalya'nın Torino takımı, özellikle 1940'lı yıllarda gösterdiği performansla Avrupa'nın en formda takımları arasında yer alıyordu.

Takım kaptanı Valentino Mazzola liderliğinde aynı dönemde 5 kez üst üste Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan İtalya temsilcisi, trajik bir uçak kazası nedeniyle "altın çağı"na veda etmek zorunda kaldı.

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Francisco Ferreira'nın jübilesi için Portekiz'in Benfica takımıyla dostluk maçına çıkan Torino, Lizbon'daki karşılaşmada 4-2 yenildi.

Dönüş yolculuğu sırasında takım kafilesini taşıyan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle 4 Mayıs 1949'da Torino kentinin yakınlarındaki dağlara çarparak düşerken, aralarında İtalya Milli Futbol Takımı'nın iskeletini oluşturan 18 futbolcu ile teknik ekip ve gazetecilerin yer aldığı 31 kişi hayatını kaybetti.

Manchester Unitedlı 8 futbolcu öldü

İngiltere futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Manchester United, üst üste yaşadığı iki şampiyonluğun ardından 6 Şubat 1958'de gerçekleşen ve "Münih Felaketi" olarak tarihe geçen uçak kazasıyla büyük sarsıntı yaşadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Kızılyıldız ile çeyrek finalde karşılaşan Manchester United, evinde rakibini 2-1 mağlup etmişti. Deplasmanda 3-3 biten mücadelenin ardından yarı finale kalan İngiltere temsilcisinin sevinci ise yaşanan trajedinin ardından yarım kaldı.

Manchester United kafilesini taşıyan uçak, Belgrad'dan havalanmasının ardından Almanya'nın Münih kentindeki Riem Havaalanı'na yakıt ikmali için indi. Havalanmak için hareketlenen uçak, yeterli hıza ulaşamayınca havaalanını çevreleyen bariyerlere çarptı. Mürettebattaki 44 kişiden 20'si kaza anında hayatını kaybetti. Münih'teki Rechts der Isar Hastanesine kaldırılan ağır yaralı 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayınca aralarında Manchester Unitedlı 8 futbolcu, teknik heyet ve idarecilerin yer aldığı toplam 23 kişi yaşamını yitirdi.

Roger Byrne, Mark Jones, Eddie Colman, Tommy Taylor, Liam Whelan, David Pegg, Duncan Edwards ve Geoff Bent kazadan sağ kurtulamayan futbolcular arasında yer aldı.

Afrika kıtasını yasa boğan kaza

Yeşil sahalarda Afrika kıtasının en acı günlerinden biri, 27 Nisan 1993'te Gabon'un Libreville şehrinde gerçekleşen uçak kazası ile yaşandı.

1994 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Zambiya Milli Takımı, Gabon ile deplasmanda oynayacağı maç için uçakla bu ülkeye doğru yola çıktı. Yolda bir kez yakıt ikmali gerçekleştiren ve arızası olduğu anlaşılan uçak, inişin yapılacağı havalimanına kısa mesafe kala düştü.

Kazada 25 yolcu ve 5 uçuş görevlisi öldü. Pilot hatası nedeniyle gerçekleştiği tespit edilen kazada, Zambiya Milli Takımı'ndan 18 futbolcu (Efford Chabala, John Soko, Whiteson Changwe, Robert Watiyakeni, Eston Mulenga, Derby Makinka, Moses Chikwalakwala, Wisdom Mumba Chansa, Kelvin Mutale, Timothy Mwitwa, Numba Mwila, Richard Mwanza, Samuel Chomba, Moses Masuwa, Kenan Simambe, Godfrey Kangwa, Winter Mumba, Patrick Banda) ve teknik direktör Godfrey Chitalu yaşamını yitirdi.