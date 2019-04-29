Rıdvan Dilmen: Çizgiye bakıldığı zaman insanın kafasında soru işaret kalıyor

Rıdvan Dilmen:

İlk yarı yüzde 80'e yüzde bir takım vardı. Sanki Başakşehir'i izledik. Şu çizgiye baktığı zaman insanın kafasında soru işaret kalıyor. Teknoloji için daha fazla paraya ve kameraya ihtyaç var. Galatasaray ikinci yarı pasın şiddetini artırabilir ve hızlı oynarsa 0-0'a ve beraberliğe yatmış Konyaspor karşısında golü bulabilir. (İlk yarı son)

Josef Sural'ın toprağı bol olsun. Ekmek parası için gelmiş Türkiye'ye 29 yaşında bir kardeşimiz. Dünya futbolu için çok acı bir durum. Dün ter döküyorlar bugün yoksun. Hayat bu.

Galatasaray, Konyaspor maçında Terim'in 21 hafta sonra lider olma şansı vardı. Kontrollü hücumu tercih edip 25-30'a kadar yüzde 79-80'lere kadar bariz oyun üstünlüğü kurdular. Ama skora etki edecek fazla pozisyon bulamadı. Oyunun sonunda da ben 1 puan istemiyorum Mitroglou'nu da sokup 3 puan almak istedi. Galatasaray, Konyaspor maçında Terim'in 21 hafta sonra lider olma şansı vardı. Kontrollü hücumu tercih edip 25-30'a kadar yüzde 79-80'lere kadar bariz oyun üstünlüğü kurdular. Ama skora etki edecek fazla pozisyon bulamadı. Oyunun sonunda da ben 1 puan istemiyorum Mitroglou'nu da sokup 3 puan almak istedi.