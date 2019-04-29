Aykut Kocaman: Artık toparlanma dönemine giriyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:

Kazanırsa Galatasaray lider olacaktı. Ciddi bir avantaj olacaktı. Çok kalteşli bir takım. Topun arkasını çok iyi kontrol ettik. Zaman zaman girişimlerde de bulunduk. Biz de çok yıprandık. İkinci devre biraz daha enerji topladık. İkinci yarı maçı istediğimiz seviyeye getirdik. Galatasaray'ın zaafları başladı. Buraları işlemeye başladık. Geldiğimiz son 10 haftada ciddi özgüven kaybı yaşamıştık. Biraz özgüven tamiri olursa bu 1 puandan daha iyi olacak.