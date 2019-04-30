Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'den Volkan Demirel ve Sadık Çiftpınar, Trabzonspor'dan ise kulüp görevlisi Gökhan Kandemir Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.



Volkan Demirel, 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Sadık Çiftpınar "talimatlara aykırı" hareketleri nedeniyle; Trabzonspor kulüp görevlisi Gökhan Kandemir ise sportmenliğe aykırı hareketten dolayı PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORKulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VOLKAN DEMİREL'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 21. maddesi uyarınca 28.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi GÖKHAN KANDEMİR'in 27.04.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- BURSASPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-AKHİSARSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- ALTINORDU A.Ş. Kulübü doktoru GÜRBEY KAHVECİ'nin 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca 28.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ALTAY Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü futbolcusu NİZAMETTİN ÇALIŞKAN'ın 28.04.2019 tarihinde oynanan ABALI DENİZLİSPOR-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- AFJET AFYONSPOR Kulübü'nün 29.04.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-AFJET AFYONSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AFJET AFYONSPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF ŞİMŞEK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- TOKATSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/10. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BANDIRMASPOR BALTOK Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR BALTOK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- MANİSASPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan MANİSASPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- EYÜPSPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- GEBZESPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







22- HEKİMOĞLU TRABZON Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR-HEKİMOĞLU TRABZON TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İSMAİL KABA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu TAYLAN ÖZGÜN'ün aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmştir.

24- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ÇAĞLAYAN MENDERES'in 28.04.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ERZİN BELEDİYESPOR TFF 3 Lig 1. Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- OSMANİYESPOR FK Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FK-DÜZCESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- ALİBEYKÖYSPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR-YENİ ORDUSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR-SERİK BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü idarecisi MURAT AVİNÇ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- 1461 TRABZON Kulübü futbolcusu İSMAİL KARAKAŞ'ın 28.04.2019 tarihinde oynanan 1461 TRABZON-DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1461 TRABZON Kulübü futbolcusu CAFER TOSUN'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve"hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1461 TRABZON Kulübü antrenörü EYÜP SAKA'nın aynı müsabakadaki "hakareti"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- BAĞCILARSPOR KULÜBÜ Kulübü'nün 28.04.2019 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-BAĞCILARSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5. maddesi uyarınca ve "5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BAĞCILARSPOR KULÜBÜ Kulübü Başkanı MURAT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca uyarınca 29.04.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.