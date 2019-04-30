Kadro dışı bırakıldı, şehri terk etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da forvet Abiola Dauda'nın süresiz kadro dışı bırakıldığı, oyuncunun ise kentten ayrıldığı belirtildi.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Abiola Dauda, yönetim kurulumuzun aldığı ortak karar neticesinde, süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Söz konusu kararın kendisine tebliğ edilmesi sonrası profesyonel yaşamın tamamen dışına çıkan Dauda, şehri terk etmiştir. Giresunspor olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı bildiririz." denildi.