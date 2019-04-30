Josef Sural'ın forması emekliye ayrıldı

Aytemiz Alanyaspor, 7 futbolcunun Kayseri deplasmanından döndüğü VIP minibüsün su tahliye kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Josef Sural'ın 90 numaralı forması emekliye ayrıldı.
Aytemiz Alanyaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır" denildi.
Aramızdan ayrılan futbolcumuz Josef Sural’ın 90 numaralı forması yönetim kurulumuzun kararıyla emekliye ayrılmıştır. #Alanyaspor #JosefSural pic.twitter.com/WjsuZ0pveu— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 30 Nisan 2019