Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan iyi haber

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüpten Kasımpaşa maçı öncesi sevindirici haber geldi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz takımının bugünkü antremanında yer aldı. Bu olumlu gelişmenin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sevindirdi.

Öte yandan basına kapalı gerçekleştirilen antremanda rinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.