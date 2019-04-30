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Fenerbahçe'ye yıldız futbolcudan iyi haber

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de zorlu maç öncesinde sevindirici bir gelişme yaşandı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu Serdar Aziz, takımla beraber çalışmalara başladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 20:40

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüpten Kasımpaşa maçı öncesi sevindirici haber geldi. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Serdar Aziz takımının bugünkü antremanında yer aldı. Bu olumlu gelişmenin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ı sevindirdi.

Öte yandan basına kapalı gerçekleştirilen antremanda rinde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Ersun Yanal, Serdar Aziz