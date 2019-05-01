Fenerbahçe'de savunma çöktü

Fenerbahçe’nin kötü gidişe Trabzon karşısında son verme planları da suya düştü. Sarı-Lacivertliler 1-1’lik beraberlikle hem ateş hattından uzaklaşamadı hem de önemli oyuncularını kaybetti. Serdar Aziz, Alanya maçında sakatlanmıştı. Trabzon karşısında Skrtel, sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sadık Çiftpınar ise kırmızı kart gördü. 3 stoperin yokluğunda Mehmet Topal’ın bu bölgeye çekilmesi yüksek ihtimaldi. Ancak tecrübeli oyuncunun da aynı müsabakada sakatlığı nüksetti. Topal’ın durumu bugün netlik kazanacak. Mehmet görev yapamazsa, Ersun Yanal’ın elindeki tek stoper Roman Neustadter olacak. Yanal’ın, sağ bekte oynayan Mauricio İsla’yı savunmanın merkezine çekmesi bekleniyor. Şener Özbayraklı uzun zamandır görünmüyor. U21 takımından Berat Albayrak, Abdullah Yerli ya da Okan Turp, Kasımpaşa karşısında kulübede bekleyebilir.



Takım kötü seyirci muhteşem

Süper Lig’deki seyirci ortalaması geçtiğimiz yıla oranla bu sezon yüzle 43'lük artış gösterdi. Karşılaşmaların oynandığı statlara gelerek takımlarına destek olan taraftarlar da yükselerek gelişim sağladı. Takımı sezon başından bu yana yalnız bırakmayan F.Bahçeli taraftarlar kötü gidişata rağmen her zaman desteklerini esirgemedi. Kendileri üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getiren taraftarlar, hem iç sahada hem de deplasmanda gönül verdiklerin takımlarının yanında oldu. Kötü gidişata tahammülü kalmayan 12. Adam, Trabzonspor maçının son dakikalarında başkan Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal ve oyunculara ciddi şekilde tepki gösterse de seyirci ortalamasında yaklaşık 37 binle liderliği elinden bırakmıyor. Taraftarın kıymeti bilinsin. Her biri bu sezon yeterince üzüldü. Önümüzdeki yıl için yine soru işaretleri var. Fakat önce bu sezon bitmeli. Çünkü F.Bahçe’nin ligde kalıp kalmayacağı halen tartışma konusu.



Ersun Yanal’dan zeytin dalı

F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, aradaki buzları eritmek için medya mensuplarına zeytin dalı uzattı. Yanal, Trabzonspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında soru almayacağını söylemiş, gazetecilerin büyük bölümü toplantıyı terk etmişti. Ersun Yanal yarınki antrenmanda gazetecilerle bir araya gelecek.



Mehmet Ekici formasına kavuşuyor

Mehmet Ekici, Ankaragücü karşılaşmasında Canteros ile kavga ederek kırmızı kart görmüş, PFDK Ekici’ye 3 maç ceza vermişti. Galatasaray derbisi ile Alanya ve Trabzon mücadelelerinde takımını yalnız bırakan Mehmet Ekici, Kasımpaşa maçıyla birlikte formasına kavuşuyor. Ersun Yanal’ın gurbetçi orta saha oyuncusunu 11’de görevlendirmesi bekleniyor.

İşte Valbuena gerçeği

Süper Lig’de bu sezon performansıyla camiada hayal kırıklığı yaratan ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlaması üzerine çalışmalar devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin Fransız yıldızı Valbueana’nın sözleşmesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 34 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile yaptığı kontratta “25 maçta oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar” şeklinde bir madde yer alıyordu. 30 Haziran’da kontratı bitecek tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon 28 maçta oynadı. Bu durum, kontrattaki otomatik uzama maddesini yeniden gündeme getirdi. Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe yönetiminin, Valbuena ile konuyu görüştüğü; Fransız yıldızın yapılan toplantı sonrası otomatik uzama maddesinden feragat ettiği öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, sezon sonunda Valbuena ile bu fikir birliği çerçevesinde yeni bir anlaşma ile sözleşme uzatma konusunu görüşeceği kaydedildi.