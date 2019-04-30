Valbuena o maddeden feragat etti

Sarı-Lacivertli ekibin Fransız yıldızı Valbuena'nın sözleşmesinde yer alan 'Lig ve Avrupa'da toplamda 25 maç oynarsa sözleşmesi otomatik uzar' maddesi, oyuncunun ve kulübün karşılıklı anlaşması sonucunda kaldırıldı.

Trabzonspor maçı öncesinde yapılan görüşmede iki taraf da anlaşmaya varırken, Fenerbahçe'nin Bordo-Mavili takım ile oynadığı maçla birlikte 25. mücadelesine çıkan Fransız futbolcunun sözleşmesi uzamadı.

Bu sezon Sarı-Lacivertli kulüple Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 28 maçta forma giyen Fransız futbolcu takımına 3 gol 7 asistlik katkıda bulundu. Öte yandan 34 yaşındaki futbolcu bu sezon 1.585 dakika sahada kaldı.