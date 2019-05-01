Alanyaspor’un maç erteleme talebine destek

Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor’un geçtiğimiz gün trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural'ın vefatı nedeniyle oynayacakları maçın ileri bir tarihte oynanması talebine destek verdi.

Konyaspor Kulübü resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların Kayserispor deplasmanı dönüşü yaptıkları kaza sonrasında Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi ve 6 futbolcunun yaralanması tüm Türkiye’de olduğu gibi camiamızda da derin bir üzüntüye sebep olmuştur. Önümüzdeki pazartesi gecesi oynanması planlanan müsabakaya A. Alanyaspor’un bu şartlarda hazırlanması mümkün görünmemektedir. Acılar ve yaralar bu kadar taze iken hem bizim açımızdan hem de komşu ve dost şehrimizin güzide kulübü Alanyaspor açısından bu müsabakanın belirlenen tarihte oynanmasının gönüllerde, akıllarda ve vicdanlarda kalıcı hasarlar bırakacağı aşikardır. Türkiye Futbol Federasyonumuzun bu konuya hassasiyetle yaklaşacağından ve gerekli kararları alacağından şüphemiz yoktur. Bizler Atiker Konyaspor Kulübü olarak Türkiye Futbol Federasyonu, Aytemiz Alanyaspor’un değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetinin konu hakkında alacağı kararın sonuna kadar yanında olacağımızı bildiriyor bir kez daha Josef Sural’ın ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm Aytemiz Alanyaspor camiasına başsağlığı diliyoruz."