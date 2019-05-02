Süper Lig'de 31. hafta heyecanı

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16.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Stadı henüz açıklanmadı)

Süper Lig'in 31. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Puan tablosunda 16. sırada yer alan Bursaspor, 17. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ikinci Galatasaray, 5 Mayıs Pazar günü üçüncü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ligin 31. haftası, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerini yakından ilgilendiren karşılaşmalara sahne olacak.

Haftanın açılış maçında lider Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'e 31. hafta maçlarıyla devam edilecek.

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