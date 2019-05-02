Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Sarı-Kırmızılılar basına açık antrenman gerçekleştirdi. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Henry Onyekuru, yaptığı açıklamada ilk hedefinin Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak olduğunu belirterek, sonrasında geleceği ve neler olacağını göreceğiz dedi.

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru basına yaptığı açıklamalarda, 5 Mayıs Pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisi için ise, "Kendi sahamızda taraftarımızla oynamak bizim için büyük avantaj. Atiker Konyaspor maçında sahada gerçek performansınımı yansıtamadık. Beşiktaş derbisinde taraftarımızla beraber Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nijeryalı golcüye 2 hafta önce Fenerbahçe derbisinde attığı golün hatırlatılması üzerine, "Bu tip pozisyonlarının gelmesi gelmesi ve gol şansı doğması beni mutlu ediyor. Umarım Beşiktaş maçında da bu fırsatlar gelir ama her zaman dediğim gibi önemli olan takımımın başarısı" şeklinde yanıt verdi.

Onyekuru, geleceği üzerine sorulan soruya ise, "Şu an yalnızca maça ve sezonun geri kalan kısmına odaklanmak istiyorum. En büyük hedefim şampiyon olmak ve sonrasında zaten gelecekte ne olacağını hepimiz görürüz" dedi.