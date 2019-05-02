Ryan Donk çok iddialı

Şampiyonluk yarışındaki kritik Beşiktaş derbisinin önemine değinen Hollandalı futbolcu Donk, "Çok önemli bir maç bizi bekliyor. Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan biri olacaktır. Kendi sahamızda oynuyoruz. Maça nasıl başlayacağımız çok önemli. İyi başlamamız gerekiyor. Son maçta Konyaspor karşısında galip gelmek istedik ama gol atamadık. Herkes ne kadar odaklandığımızı gördü. Bu maça da en iyi şekilde başlayıp iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Farklı mevkilerde kritik görevler aldığının söylenmesi üzerine Donk, "Hocamızın vereceği karar çok önemli. Her oyuncu için en iyi seçeneği o biliyor. Kendisi benden istediği sürece her pozisyonda oynamaya hazırım. Onun takdir ettiği her pozisyonda oynayabilirim." ifadelerini kullandı.

"Yeniden gol atabilirim.. Hissiyatım var"

Donk, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde gol attığı hatırlatılarak Beşiktaş'a karşı hedefinin sorulması üzerine, "Şu anda defansta oynuyorum. Fenerbahçe'ye bir gol attım. Yeniden bir duran topta çıkıp gol atabilirim. Böyle bir hissiyatım var. Bugünlerde böyle bir gol gelebilir ama umarım forvet arkadaşlarım üzerine düşen görevi yapar, bu mutluluğu ve gururu yaşarlar. Ben de kendi pozisyonumda daha sakin olabilirim." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın sezonun ikinci yarısındaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olduğunun hatırlatılması üzerine 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye liginde bu tip sürprizler olabiliyor. Çok uzağa gitmemek lazım. Geçen sezon da bir anda Fenerbahçe çıktı ama şampiyonluğa, mutlu sona biz ulaştık. Şu anda yapmamız gereken 4 maçımıza iyi odaklanıp, bunları kazanarak mutlu sona ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.