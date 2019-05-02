Dev derbinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Serkan Tokat ise dördüncü hakem olacak.



Süper Lig'in 31. haftasının programı ve görev alacak hakemler şöyle;

Yarın:

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bursaspor: Cüneyt Çakır

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Halis Özkahya

5 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Göztepe - Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Bülent Yıldırım

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus



