Antalyaspor'da hedef ilk 5

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Korkmaz, Kayseri deplasmanından dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural ile ilgili taziyelerini bildirerek sözlerine başladı. Korkmaz, “Dün takım menajerimiz Cem Deda ile birlikte Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı ziyaret ederek üzüntülerimizi dile getirdik. Bu vesile ile Josef Sural’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına bir kez daha sabırlar diliyoruz” dedi.



"Hata yapmalarını bekleyeceğiz"

Bu hafta karşılaşacakları Göztepe maçının son derece zorlu geçeceğini belirten Korkmaz, “Özellikle son 3-4 haftada takım savunmasını yapmaya çalışan, tek blok halinde oynamaya gayret gösteren bir takım var. Belki Erzurumspor ve Akhisarspor maçlarını kaybettiler ama özellikle Beşiktaş ve son olarak Başakşehir karşılaşmalarında bunu çok iyi yaptılar. Başakşehir’in iki hatasını değerlendirip çok önemli bir galibiyet aldılar. Rakibimizin bize karşı bu savunma anlayışının dışına çıkacağını sanmıyorum. Biz de aynı şekilde oynayıp onların hata yapmasını bekleyeceğiz” diye konuştu.



"Kaybetmeden döneceğiz"

Geçtiğimiz hafta kazanmaları halinde 5.’lik için çok önemli bir adım atacaklarını ancak bu fırsatı değerlendiremediklerini kaydeden Korkmaz, “Göztepe deplasmanında bu fırsatı yeniden oluşturmaya çalışacağız. Çok büyük bir baskı altında oynayacağımızı biliyoruz. Nihayetinde onlar için final gibi bir maç. Taraftarı ile beraber yoğun baskı oluşturacaklardır. Bunun üstesinden geleceğiz. Takım halinde hareket ettiğimiz sürece her maça ortağız. İnşallah bu maçta da bu şekilde hareket edeceğiz. Kaybetmeden geri dönmemiz lazım” ifadelerini kullandı.



Göztepe hazırlıkları sürdü

Basın toplantısının ardından başlayan antrenmanda ise kırmızı-beyazlılar Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 oynayan kırmızı-beyazlılar daha sonra Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde, Göztepe maçına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Maçı, mavi takım kazandı.