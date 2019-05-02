Konyaspor maçındaki gelirler Sural'ın ailesine

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Josef Sural kardeşimiz ailemizin her zaman bir parçası, ailesi ailemiz olmaya devam edecektir. Pazar günü 13.30'da defin kararını aldıklarını tebliğ ettiler. Biz de inşallah cumartesi günü gideceğiz. Son görevimizi yapacağız. Gerçekten konuşmak için zorlandığımız bir haftaya girdik" diye konuştu.



“Türk ve dünya futbolunda büyük üzüntüye sebep oldu"

Çavuşoğlu, Sural’ın vefatından dolayı üzüntü içinde olduklarını belirterek, "Kayseri deplasmanından dönerken 7 futbolcumuzun yaşamış olduğu trafik kazasında ailemizin bir ferdini, Josef Sural'i kaybettik. Onun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Takım, yönetim ve Alanya olarak Türk ve dünya futbolunda büyük üzüntüye sebep oldu. Bu anlamda Türkiye ve dünyanın her yerinde arayan, başsağlığı dileyen, mesaj atanlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



“Futbolcular Konyaspor maçını Sural için oynamak istedi”

Zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Kolay atlatılabilecek bir süreç değil. Biz futbolcularımızın, kazayı yaşayan futbolcularımızın hem psikolojik olarak hem de çeşitli yaralarının olması nedeniyle teknik direktör ve takım kaptanımızla görüştüğümüzde bu hafta futbol oynayacak durumda olmadıklarını ve maçın ertelenmesiyle ilgili bir karar almıştık. Dün futbolcularımızın ve teknik heyetimizin başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda futbolcularımızla konuştuk. Toplantı bitiminden sonra futbolcularımızın kendi aralarında bu hafta ertelemek istediğimiz Konyaspor maçını oynamak istediklerini beyan etmeleri üzerine, biz de TFF'ye yaptığımız başvuruyu geri çekerek müsabakanın oynanması yönünde karar aldığını bildirdik. Bununla alakalı zor da olsa idmana çıktılar. İdman bugün de devam edecektir” açıklamasını yaptı.



“Sural’ın formasını emekliye ayırdık”

Futbolcuların zor da olsa idmana çıktıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Bundan sonra yapılabilecek bir şey Josef Sural kardeşimizi ebediyete uğurlamak, formasını da emekliye ayırdık. Ailemizin her zaman bir parçası, ailesi ailemiz olmaya devam edecektir. Pazar günü 13.30'da defin kararını aldıklarını tebliğ ettiler. Biz de inşallah cumartesi günü gideceğiz. Son görevimizi yapacağız. Gerçekten konuşmak için zorlandığımız bir haftaya girdik. Çok konuşulacak bir şey de yok. Ama bir şeye vurgu yapmak isterim. Pazartesi oynayacağımız, Konyaspor maçıyla ilgili Konyaspor yönetimi, alacağımız kararların her zaman yanında olacaklarını defalarca bildirdiler. Kendilerine ve Konyaspor taraftarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Konya taraftarımızı bekleriz. Burada taraftarlarıma ve Alanyalılara seslenmek istiyorum. Konyaspor şehir takımız en yakın komşumuz, Antalyaspor ile ama bundan sonra Konyaspor, bizim kardeş takımımızdır. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Bugüne kadar taraftarlarımız her zaman yanımızda olmuştur yine de yanımızda olacaktır. Bu hafta oynanacak Konyaspor maçına herkesi bekliyoruz. Burada Sural'in yanında olmalarını istiyoruz. Biz maçın neticesinin peşinde değiliz. Bu maçlar devam edecektir. Umarın dostça bir maç olacaktır. Sahadaki netice ne olursa olsun vurgulamak istediğimiz Antalyaspor ile olduğu gibi Konyaspor kardeş takımımızdır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Taraftarımız da Alanya da her zaman yanımızdadır. Yaptığımız ve yapacağımız açıklamaların da yanında olacaklardır” ifadelerini kullandı.



“Ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız”

Bir gazetecinin 'Sural’ın bonservisinin tamamı ailesine verilecek mi' sorusuna da yanıt veren Çavuşoğlu, "Şimdi kulübümüz ve şahsım adına bir maddi açıklama yapmadık. Çünkü onun ne yeri ne zamanıdır. Ama biz Alanyaspor olarak her detayı, inceliğini düşünüyoruz. Biz de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız" dedi.



Alanya Müftülüğü'ne Çavuşoğlu’ndan tepki

Josef Sural'ın trafik kazasında yaşamını yitirdiği gün Alanya Müftülüğü'nden Müslüman olmayanlara rahmet okunmayacağı yönündeki tepkilere neden olan paylaşımını da değerlendiren Çavuşoğlu, "Camia olarak kızgın olduğumuzu, zaten tüm Türkiye de tepkisini gösterdi. Bence müftünün böyle bir zamanda bu açıklamayı yapmasını doğru bulmuyorum. Tepkimiz koyduk zaten” şeklinde konuştu.



Konya maçındaki gelirler Sural'ın ailesine

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor yönetimi, pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine göndereceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, pazartesi günü oynanacak Atiker Konyaspor maçında elde edilecek tüm hasılatı Josef Sural'ın ailesine gönderecek. Ayrıca teknik heyetimiz ve futbolcularımız, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının beraberlik primi olan 400 bin TL'nin tamamının da Sural'ın ailesine verilmesini kararlaştırdı. Yönetim kurulumuz, Sural için satışa çıkarılacak tişörtlerden elde edilecek geliri de futbolcumuzun ailesine gönderecek” denildi.