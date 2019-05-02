Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 18.00'de Yenişehir Havalimanı'ndan Erzurum'a gidecek.

Sakatlığı süren Barış Yardımcı ve Tunay Torun ise takımdan ayrı çalıştı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 pas pres ve taktik çalışmanın ardından sonra erdi.

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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