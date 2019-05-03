Ali Koç: Atatürk'ün kıymetini Fenerbahçe biliyor

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün kuruluşunun 112. ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçe'yi ziyaretinin 101. yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu.

Koç, "Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu önemli değil. Önemli olan hangi takımın Atatürk'ün yolunda yürüdüğüdür. Bu konuda Fenerbahçe'nin ayırt edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Atamız ve silah arkadaşları, vatanı kurtarmakla meşguldü. Fakat o dönemlere kulübümüzü ziyaret etmiş olması, onun da Fenerbahçe'nin bu vatan için yaptıklarını saygıyla karşılamış olduğunu gösterir." dedi.

"ÜLKE OLARAK ENTERESAN BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Koç, "Maalesef ülke olarak enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ata'mızın değerinin zayıflatılmaya çalışıldığı, iftiralara uğradığı, kıymetinin yeterince bilinmediği, hatta üzülerek söylüyorum dil uzatıldığı bir dönemden geçiyoruz. Üzücü. İnşallah bu günler sona erer." diye konuştu.