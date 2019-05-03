Mircea Lucescu'nun vatandaşı açıkladı.. Yeni takımı

73 yaşındaki hocanın, Şenol Güneş'in yerine Siyah Beyazlı ekibin başına geçeceği iddia edilmişti.

Deneyimli Teknik Adam Mircea Lucescu, adının Siyah-Beyazlı kulüple anılması haberlerine üzerine verdiği demeçte "Şu anda takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Beşiktaş'a da gitmiyorum. Size bunu kim söyledi?" sözleriyle tüm iddiaları yalanlamıştı.

73 yaşındaki teknik adamın açıklamalarının ardından vatandaşı Danut Lupu, gündemi sarsıcak yeni bir açıklamalarda bulundu. 53 yaşındaki Lupu, Prosport adlı internet sitesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda size Lucescu'nun bir takımla anlaşmış olduğunu söyleyebilirim. Kendisi şu anda bunu açıklayıp gündem yaratmak istemiyor. Zira sezon öncesi hazırlık kamplarına kadar önünde ciddi bir zaman var. Ben de size anlaştığı kulübü söyleyemem. Ancak şundan emin olun ki onun şu anda bir takımı var. Hangisi olduğunu ise ileride göreceksiniz. Bunun bir Türk kulübü olup olmadığını ise bilmiyorum. Sakin kalın ve olacakları bekleyin"