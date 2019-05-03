Trabzonspor'dan Ekoban açıklaması

Trabzonspor, Leeds United'dan kiralanan Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılacağını açıkladı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı. Bordo-Mavililer, Leeds United'dan kiralanan Caleb Ekuban'ın 1 milyon Avro'luk satın alma opsiyonunun kullanılacağını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır"