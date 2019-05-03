Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye imalı gönderme

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı, Mustafa Cengiz'i, Fatih Terim'i hedef alan açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpten cevap gecikmedi.
Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, taraftarlarının fotoğrafını paylaşan Galatasaray, "Duyulmuyor sesiniz" ve "Tek derdimiz hedefimiz" sözlerini içeren bir paylaşımda bulundu.
Öte yandan paylaşımın yapıldığı saatin 19.07'de yapılması dikkat çekti.
İşte o Tweet:
Duyulmuyor sesiniz... 🙃— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Mayıs 2019
Tek derdimiz hedefimiz! 🏆 pic.twitter.com/DrEuvUGTSI