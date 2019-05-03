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Galatasaray'dan imalı paylaşım

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı, Mustafa Cengiz'i, Fatih Terim'i hedef alan açıklamasının ardından; Sarı-Kırmızılı kulüp 19.07'de imalı paylaşımda bulundu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma, 19:25

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı, Mustafa Cengiz'i, Fatih Terim'i hedef alan açıklamasının ardından Sarı-Kırmızılı kulüpten cevap gecikmedi.

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, taraftarlarının fotoğrafını paylaşan Galatasaray, "Duyulmuyor sesiniz" ve "Tek derdimiz hedefimiz" sözlerini içeren bir paylaşımda bulundu.

Öte yandan paylaşımın yapıldığı saatin 19.07'de yapılması dikkat çekti.

İşte o Tweet:

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Fatih Terim