"Önemli olan Atatürk'ün yolunda yürümektir"

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşunun 112, Atatürk’ün kulübü ziyaret edişinin 101. yılı Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde yapılan törenle kutlandı. Törende Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve F.Bahçe Koleji öğrencileri hazır bulundu. Koç, yaptığı konuşmada, Sarı-Lacivertli kulübün tarihinde büyük fedakarlıkların olduğunu belirterek, “Söz konusu vatansa F.Bahçe Spor Kulübü’nün tarihi büyük fedakârlıklar ve bağlılık örnekleriyle dolu. Bunu kimse tartışamaz. F.Bahçe, bir kulüpten çok daha ötesi ve fazlası. Bu vatan için spor faaliyetlerini yürüten kulüpten çok daha fazlasını olduğu tarihin altın sayfalarına yazılı durumda. Bizler, Türkiye’nin en özel ve en güzel kulübünün fertleri, temsilcileriyiz. Atamızın F.Bahçe Spor Kulübü’ne ilgisini pek çok olayla ifade edebilir, kanıtlayabiliriz. Aslında Atatürk’ün hangi takımı tuttuğu önemli değil, hangi kulübün onun yolundan yürüdüğü önemli. Burada da Fenerbahçe’yi ayırt etmek mümkün diye düşünüyorum. F.Bahçe’nin bu vatan için neler yaptığını saygıyla karşılamış ki bu ziyareti gerçekleştirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün nasıl bir lider olduğu, neler ifade ettiği sadece ülkemizde değil, tüm dünya tarafından kabul edilen bir olay, unsur, ideoloji, liderlik örneğidir. Ancak ülke olarak enteresan bir dönemden geçiyoruz. Atamızın değerinin zayıflatılmaya çalışıldığı, iftiralara uğradığı, kıymetinin yeterince bilinmediği, hatta dil uzatıldığı bir dönemden geçiyoruz. Üzücü. İnşallah bugünler sona erer. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Atamız söz konusuysa duruşumuz, anlayışımız, hareket biçimimiz, ilkelerimiz ve değerlerimiz her zaman ortadadır. Bu sadece tenhada değil kalabalıkta da böyledir” şeklinde konuştu.

Atatürk deftere ne yazmıştı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 3 Mayıs 1918’de, İstanbul işgal altındayken Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etmiş ve kulüp defterine “Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafa mazhar-i takdir olmuş bulunan asari mesaisini işitmiş ve bu kulübü ziyaret ve erbab-i himmeti tebrik etmeyi vazife edinmiştim. Bu vazifenin ifası ancak bugün müyesser olabilmiştir. Takdirat ve tebrikatimi buraya kayd ile mübahiyim.” ifadelerini kullanmıştı.





Kamp yeri Topuk Yaylası

F.Bahçe’nin yeni sezon öncesi yapacağı hazırlık çalışmalarının programı belli oldu. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon Damien Comolli’nin yeterli bulmaması nedeniyle Topuk Tesisleri’ne gitmemişti. Bu yaz ilk kamp etabı bu tesislerde gerçekleştirilecek. F.Bahçe, 1-10 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası’nda kampa girecek. Sarı- Lacivertliler’in yurt dışı çalışmaları için adresi Avusturya olacak ve Udinese, Hertha, Cagliari ve Ümraniyespor’la hazırlık maçı oynayacak. F.Bahçe, 30-31 Temmuz tarihlerinde Audi Cup’ta iki müsabakaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler son hazırlık maçını ise (rakip belli değil) Ülker Stadı’nda oynayarak sezon açılışını gerçekleştirecek.





Rakip Kasımpaşa

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa’yla deplasmanda karşılaşacak. Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Sarı-Lacivertliler, son 4 maçında galip gelemedi. Küme düşme hattının 4 puan üstünde 34 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe, Kasımpaşa’da kazanarak rahat bir nefes almayı hedefliyor. Lacivert-Beyazlılar ise taraftarı önünde kazanmak istiyor. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı olan Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ve kaleci Volkan Demirel, forma giyemeyecek.