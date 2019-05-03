Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisini alıyor

Trabzonspor Kulübü, sezon başında İngiltere'nin Leeds United Kulübünden kiraladığı Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban'ın bonservisini alacağını borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Yönetim kurulumuzca İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ansah Ekuban'ın, satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup, futbolcu ve ilgili kulübe, gerekli bildirimler yapılmıştır."

Bordo-mavililer, 200 bin avroya kiraladığı Ekuban'ın satın alma opsiyonu kullanılması halinde Leeds United Kulübüne 1 milyon avro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini açıklamıştı