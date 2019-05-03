Hatayspor dört dörtlük

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Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Bakary Nimaga, Wellington Brito Da Silva (Dk. 65 Mirkan Aydın), Gökhan Karadeniz (Dk. 67 Dmytro Korkishko), Caner Hüseyin Bağ, Hamza Gür (Dk. 82 Diallo)

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