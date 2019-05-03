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Altınordu, Adana'da galip

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.
AA
Yayınlanma tarihi: 4 Mayıs 2019 Cumartesi, 02:59

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altınordu, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Cemal Bingül, Vural Gül

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Enes Akyol, Ahmet Dereli, Digao, Furkan Özçal (Dk. 85 Şahin Berk), Bagayoko, Doğanay Kılıç (Dk. 90 Mert Adar) Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 74 Bumba), Eren Keleş

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Muhammed Mert (Dk. 33 Okan Derici), Alican Özfesli (Dk. 72 Oğulcan Ülgün), Hüseyin Üner (Dk. 46 Mehmet Umar), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Mehmet Enes Sığırcı, Berkay Samancı, Anıl Koç

Sarı Kartlar: Dk. 59 Digao, Dk. 86 Göksu Alhas, Dk. 90 Mert Adar (Adanaspor), Dk. 64 Sefa Yılmaz, Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı (Altınordu)

Goller: Dk. 2 Anıl Koç, Dk. 90 Okan Derici (Altınordu), Dk. 25 Ahmet Dereli (Adanaspor)

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Fatih Terim, Sefa Yılmaz, Yaşar Kemal