Trabzonspor taraftarlarından Futbolun Süperleri'ne tepki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Katar sermayeli beIN Sports'un birlikte hazırladığı, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Futbolun Süperleri ödül törenine Trabzonspor taraftarları öfkeli.

Son dönemde yaşadığı başarılarla Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Trabzonspor, Bordo Mavili ekipte gösterdikleri performansla önemli başarılara imza atan ve büyük dev kulüplerin radarına giren Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır gibi isimlerin törende anılmaması ve son zamanlarda başarılı performans sergileyen Trabzonspor'dan "Yılın Süper 11'i"inde Trabzonspor'dan hiçbir oyuncunun olmamasına Bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

Trabzonspor taraftarları yaptıkları paylaşımlarla, oyuncularına sahip çıktı ve "Futbolun Süperleri" ödül törenini taraflı olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi.

Futbolun Süperleri'nde kazanan isimler şöyle olmuştu:

Yılın Süper Kalecisi: Mert Günok (Başakşehir)

Yılın Süper Yükselen Yıldızı: Dorukhan Toköz (Beşiktaş)



Yılın Süper Defansı: Alexandru Epureanu (Başakşehir)



Yılın Süper Fair-Play'i: Fuat Çapa



Yılın Süper Orta sahası: Edin Visca (Başakşehir)



Yılın Süper Türk Temsilcisi: Cengiz Ünder (Roma)



Yılın Süper Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş)

beIN SPORTS Özel Ödülü: Down Sendromu Futsal Milli Takımı

Yılın Süper Golü: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Yılın Süper Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Başakşehir)

Yılın Süper Futbolcusu: Edin Visca (Başakşehir)

Yılın Süper 11'i:

Mert Günok (Başakşehir), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Domagoj Vida (Beşiktaş), Alexandru Epureanu (Başakşehir), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Emre Belözoğlu (Başakşehir), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Edin Visca (Başakşehir), Adem Ljajic (Beşiktaş), Trezeguet (Kasımpaşa), Burak Yılmaz (Beşiktaş)