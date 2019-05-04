Beşiktaş'ta kombine dönemi başladı

Beşiktaş'tan taraftarına bilgilendirme

Beşiktaş'tan taraftarına bilgilendirme Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, maçı tribünde takip edecek taraftarların toplu olarak götürüleceğini aç…