Fenerbahçe VAR'dan döndü (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetiyor.

Kasımpaşa'nın, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Scuffet, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perica

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Roman Neudstadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado.

Maça baskılı başlayan Fenerbahçe, Soldado'yla direğe takıldı. Sarı-Lacivertliler bu iyi başlangıca rağmen Harun'un ayağının altından kaçırdığı toptan gelen golle 1-0 geriye düştü.



Golden sonra da baskılı oyununu devam ettiren Sarı-Lacivertliler, 21. dakikada Valbuena'nın açtığı ortaya Eljif'in vurduğu kafayla skoru eşitledi. Dirar'ın ofsaytta olup olmadığı gerekçesiyle VAR'a gidilse de hakem Halis Özkahya golü verdi.

39. dakikada Valbuena'nın soldan kaleye paralel dokunduğu topta Soldado topuğuyla dokundu, boşta kalan topu Isla ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından VAR'a giden hakem Halis Özkahya, Soldado'nun çok az farkla ofsaytta olduğunu belirledi ve golü iptal etti.