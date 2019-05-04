Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 44-46 arası puan toplar

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl 2. deplasman galibiyeti Fenerbahçe'nin. Konyaspor ve Kasımpaşa. 3 tane maçı göz önüne alacak olursak Alanyaspor maçında gamsız bir takım. Trabzon maçında iyi mücadele eden bir takım. Bugün istekli ve bol pozisyonlu bir Fenerbahçe izledik. Haklı bir galibiyet. 3 attı bir o kadar da pozisyonlar buldu."



"Bundan sonraki kalan maçları kazansa 30 puan tutturmuş olacak Fenerbahçe. 44-46 arasında puan toplar diye düşünüyorum. Fenerbahçe artık düşme potasının üstüne çıkıp gelecek sezon projelerine odaklanmalı. Fenerbahçeli oyuncuların konsantrasyonu üst düzeydi. Bu önemli."



"Veysel'in pozisyonu bana göre kırmızıya yakın. Ben görsem atardım. Kasımpaşalı oyuncuların zaten çift sarı karttan atılmaması da enteresan. 5-6 oyuncu sarı kart gördü. Kasımpaşa'nın lige havlu attığını da görebiliyoruz."



"Riva'daki vicdana kalmışsınız. Ben tabii ki Koray hocanın düzgün biri olduğuna inanıyorum. Mesela Galatasaray - Beşiktaş maçı. Gerekirse 30 kamerayla çıkın. Her açıdan pozisyonları görelim. Kulüpler de gerekirse katkıda bulunmalı. Bir de görüpte vermeyen hakemlerimiz de olduğu için Galatasaray - Beşiktaş maçında mutlaka sayı artırılmalı."



"Bugün Hasan Ali'nin ayağından çıktığı görüntüler bana yetmez. En azından 31 hafta boyunca yapmadınız bari geri kalan haftalarda yapın. Hakem içinde önemli bu. Kırmızı kart yok bugün maçta. 106 dakika maç oldu ya."

"Valbuena vuracağı yere Fenerbahçeli oyuncuları koydu. Kaleci de baraj arkasında kaldı. Bu kaleciyi de beğenmiyorum ben. Valbuena da iyi kesen bir oyuncu. Kaleci iki köşeyi de kapamadı. Nereyi kapadı anlamadım."