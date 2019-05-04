Denizli: Bugün için söyleyecek bir şeyimiz yok

Denizli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bu sene ligin ilk yarısında müthiş keyif veren bir takımdık. Gol de yiyorduk ama yediğimizden fazlasını atıyorduk. Bugün galibiyet için ortaya koyduğumuz bir performans yok."



"Oyuna esasında şans golüyle başladık. Oyuncu profili olarak takım savunmasını iyi yapamayan bir ekibiz. Eskiden attığımız gollerle telafi ediyorduk."



"Fenerbahçe'nin öndeki oyuncularına karşı önlem almakta zorlandık. Perica'nın karşı karşıya bir pozisyonu vardı, atsa ne olurdu bilemiyorum. Bugün için söyleyecek bir şeyimiz yok. Maç kazanmaya yeten bir oyunumuz yoktu. Rakip çok istekliydi, biz de müsaade ettik."



"Savunma sadece savunmada oynayanlardan ibaret değildir. Bütün olarak savunmayı iyi yapamadık. İkazlarla değiştirmeye çalıştık ama kötü bir günümüzdeydik diyelim. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı."