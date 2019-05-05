Franck Ribery, sezon sonunda veda ediyor

Bayern Münih, Franck Ribery’nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını doğruladı.

2007 yılında Marsilya’dan Bayern Münih’e transfer olan Fransız oyuncu, Alman ekiple sekiz Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kararın ardından açıklamada bulunan Ribery “Bayern’e geldiğimde hayallerim gerçek olmuştu. Veda etmek kolay olmayacak ama birlikte kazandığımız başarıları asla unutmayacağım. Gelecek sezon için bir planım yok. Nerede oynayacağımı bilmiyorum. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum ama şu an yüzde yüz durumda değilim” ifadelerini kullandı.

Sezon sonunda Franck Ribery ile birlikte Arjen Robben’e de veda edecek olan Bayern Münih’in başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise “Franck ve Arjen harika oyuncular. Bayern Münih onlara müteşekkir. İkisine de onlara layık vedalar edeceğiz” şeklinde düşüncelerini belirtti.

Bayern Münih formasıyla 427 maça çıkan ve 123 gol-137 asistlik performansla oynayan Frank Ribery’nin, önümüzdeki sezon Galatasaray kadrosuna katılacağı iddia ediliyor.