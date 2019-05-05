Fernando farkı ikiye çıkardı (CANLI ANLATIM)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Mirin, Vida, Caner Erkin, Atiba, Necip, Dorukhan, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz.



Galatasaray baskılı başlamasına rağmen savunmadaki bireysel hatalar sebebiyle kalesinde birçok pozisyon gördü.



Maçın 14. dakikasında Muslera ve Lens çarpıştı, Uruguaylı kalecinin tedavisi saha içinde yapıldı.

25. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı gol, Senegallinin ofsayt pozisyonunda olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

33. dakikada Feghouli'nin ara pasına hareketlenen Onyekuru, Vida'yı geçerek kaleci Karius'la karşı karşıya kaldı ancak golü atamadı.

44. dakikada 4 kişi kontra atağa çıkan Galatasaray'da Diagne karşı karşıyayken sağ tarafa Onyekuru'ya çıkardı. Nijeryalı oyuncu topu boş kaleye yuvarladı.

54. dakikada Karius'la karşı karşıya kalan Fernando, önce topu Alman kaleciye nişanladı. Daha sonra topu önünde bulan Brezilyalı oyuncu, müsait pozisyonda golü yaptı.