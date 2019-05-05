beIN Sports yayınında beIN Sports'a ağır gönderme

Spor Toto Süper Lig'de yılın ev iyilerine ödüllerin verildiği Futbolun Süperleri'nin yankıları bitmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş beIN Sports'un ortak düzenlediği Futbolun Süperleri'ne Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesi yayıncı kuruluşa verdiği demeçte ağır göndermede bulundu.

"Kendi Ödülümüzü Kendimiz Alırız"

Fatih Terim maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Hafta içi oyuncularımızın baya morali bozuldu ödül töreni dolayısıyla. Biz de teknik heyet olarak teselli etmek istedik ama bu hakkaniyetli ödülü alamadıkları için çok üzüldüler. Ben de çok çalışın, seneye hak edin dedim. Daha anlamlı ödüllerimiz var, biri Türkiye Ligi şampiyonluğu, biri Türkiye Kupası. Gelin onları alın dedim ve onları biraz teselli ettim. İşin şakası bir yana, umarım kendi ödülümüzü kendimiz veririz, kendimiz alırız" diyerek ödül törenini tiye aldı.