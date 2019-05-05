Beşiktaş'tan Bülent Yıldırım'a yoğun itiraz

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonra eren derbide Beşiktaşlı oyuncular Henry Onyekuru'nun golü öncesi yoğun itirazda bulundu.

Beşiktaşlı futbolcular, Henry Onyekuru'nun 44. dakikada attığı gol sonrası hakem Bülent Yıldırım'a uzun süre itirazda bulundu.

Beşiktaş atağında taca çıkan topu kullanmak isteyen ve bu nedenle duraklayan Siyah-Beyazlı takım, Galatasaray'ın atışı hızlı kullanmasının ardından kalesinde golü gördü. Caner Erkin'in içinde bulunduğu pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular, topun kendi lehlerine olduğu ve topun kendilerinden çıkmadığı husunda hakem Bülent Yıldırım'a sert tepki gösterdi.