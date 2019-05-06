Fenerbahçe'de ilk ayrılık

Fenerbahçe'ye bu sezon doğrudan 11 puan kazandırarak ipten alan Mathieu Valbuena'nın takımdan ayrılması gündemde.

Kontratında yer alan '25 maçta oynarsa sözleşmesi otomatik uzar' maddesini yönetimle yaptığı görüşme sonrası kullanmayan ve opsiyon hakkından vazgeçen Fransız oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Fanatik'ten Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe Kulübünün, Fransız futbolcuya yeni kontrat önerisinde bulunacağı ancak bu önerinin şu an kazandığından daha düşük bir ücret olacağı öğrenildi.

Sarı lacivertlilerin teklifinin, yıllık 1 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme olması bekleniyor. Valbuea'nın bu teklife sıcak bakmadığı ve Arap kulüplerinden gelen yüksek teklifleri değerlendireceği konuşuluyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 29 resmi maça çıkan Fransız futbolcu, 4 gol attı, 8 asist yaptı.(Goal)