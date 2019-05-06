Fenerbahçe'den golcüsü Soldado'ya yeni teklif

Sarı lacivertliler, Roberto Soldado'ya yeni teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Soldado'ya yeni teklif sunacak.

İspanyol futbolcunun kontratında 25 maç oynadığı takdirde sözleşmesinin otomatik olarak uzayacağına dair özel bir madde vardı. Ancak Soldado bu sezon 19 Süper Lig maçında forma giydi ve kalan maçlarda oynasa bile bu özel maddeden yararlanamayacak.

Fenerbahçe, 33 yaşındaki futbolcuya yıllık ücretinde indirime gitmesi halinde kalması yönünde yeni bir teklif sunacak. Soldado, Fenerbahçe'den yıllık 3.5 milyon euro kazanıyor.

İspanyol futbolcuya aynı zamanda ülkesinden gelen teklifler de var. Henüz kararını vermeyen golcü futbolcu, sezon sonu gelen teklifleri değerlendirecek. (Fanatik)