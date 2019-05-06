Derbi bitti, tartışmalar bitmedi

Erman Toroğlu:

Bülent Yıldırım eyyam oğlu eyyam! İlk yarıda Necip orta sahada topu alıyor ve Beşiktaş gol pozisyonuna gidiyor. Tam bakıyor ki hakem iş ciddileşti, faulü veriyor. Donk ortadaki pozisyonda kendi kendine sakatlanıyor. Galatasaray - Beşiktaş derbisinde böyle kaç pozisyon olur? İlk yarıda Beşiktaş gol pozisyonuna gidiyor. Donk kendi kendini sakatlıyor ve Bülent Yıldırım eyyam yapıyor. Tak faul! Ben söylemiştim size.

Ahmet Çakar:

Galatasaray hakem sayesinde kazandı dersek onların performansına haksızlık etmiş oluruz. Bülent Yıldırım skoru tayin etti diyemem. Sinan Engin'in söylediklerinin altına da imzamı atarım. Şunu da ekliyorum; sıkıntı şu. Bülent Yıldırım kötü insan. Bülent Yıldırım Galatasaray'ın kazanmasını istiyordu. Yanlış penaltı, yanlış gol mü? Hayır. O kadar çok açık verdi ki... Verilen kartlar, Necip'in pozisyonunda Beşiktaş gol pozisyonuna girerken kesilen Sataklar. Luyindama'nın rakibine dirseği. En az sarı kart. Lens'e manasız sarı kart. Caner'e manasız sarı kart. Taç pozisyonunda Caner'e çarptı mı çarpmadı mı asla bunu tartışmam. Gördüğüm kadarıyla çarpmamış ama problem değil. 70 metre mesafe var. Sen Beşiktaş olarak uyumayacaksın orada. Ancak o dakikaya kadar takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı.

Bünyamin Gezer:

Fikret Orman'ın maç sonundaki sözlerini haklı buluyorum. İlk yarıda ve ikinci yarıda bambaşka bir Bülent Yıldırım vardı. Bunu yapmayın. Mesela Necip'e sarı kart göstereceği pozisyonda bile kart göstermedi. Skor 2-0 Galatasaray lehine o sırada. İşte bunları yapmayın. O yüzden Fikret Orman'ın açıklamalarına katılıyorum. İlk golden önce ki taç atışını Beşiktaş kullanmalıydı.