Mustafa Cengiz: Tenhada gördüğünüzü, tenhada karşılarsınız

Biz kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı. Ben taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Ben şunu gördüm sahada, kazanmayı isteyen ve mücadele eden bir takım vardı.Taraftarımıza teşekkür ederim yarattıkları ambiyans ve destekleri için. Ülkemizin durumu içinde spor bir deşarj ve rahatlama unsuru, bu unsurun gerici olarak kullanılmasını istemiyorum.

Bizim hakemlerle ilgili görüşlerimiz vardı geçmişte, buna 8 kulüp tarafından verilmiş yazılı bir tepki vardı. Ben hiçbir zaman lehimize bir ayrıcalık ve hata yapılsın istemedim. Dün iki takım için de hata yapılmış olabilir, yanlışlar olabilir. Ben dostça, kardeşçe, camialar arasında gerginlik olmadan birbirine saygı duyarak bir lig diliyor ve istiyorum. Hakemler hakim değil, adalet dağıtamaz. Hakemler gördüğünü çalmalı ama hakemler üst üste de hatalar yapmamalı. Hakem dikkatli olmalı ve vicdanının sesine her zaman uymalı. Bir oyuncuya sarı kartı verdiyse, ikinci sarı kartı vermekten çekinmemeli.

Penaltı verdiyse bir daha vermekten çekinmemeli. Hakem taraf tutabilir. Bir takımın fanatik taraftarı olabilir ama sahaya o duygularını, o taraftarlığını asla karıştırmamalı. Biz hakemlerin hangi takımı tuttuğundan ziyade sahadaki objektif kararlarına bakıyoruz. Zamanında ben samimi bir öneride bulundum. Belli sayıda hakemler, örneğin o maçı yönetebilecek hakemler arasında kura çekilebilir demiştim. Bu fikre çok şiddetli tepkiler verildi belli kesimler tarafından, çok şaşırdım, bir öneriydi oysaki bu. O tepki sahiplerinin hakemlerden neden şikayet ettiğini anlamış değilim.

Fikret Orman'ın açıklamaları hakkında gelen bir soru üzerine Cengiz: "Ben saygı duyarım. Bir insan kendi oynadığı maç hakkında, kendi aleyhine olduğu bir karara inanıyor ve feryat ediyorsa ve bu feryat haklı bir temele dayanıyorsa ben bu insanın dinlenmesinden yanayım.,

Fenerbahçe'nin açıklaması hakkında Cengiz: "O konu hakkında bir açıklama yapacağım fakat tenhada gördüğünüzü, tenhada karşılarsınız. Evet küfürlü bir tezahürat teşebbüsü oldu, onu ben, Abdurrahim ve yardımcı Yusuf'tu. Biz durdurduk.

Bizim bunları aşmamız gerek. Kişisel tutumlarla değil, genel olarak camiaları temsil eden insanlar olarak söylem ve imalardan yana değilim. Bizim rakiplerimiz büyük ve değerli camialar. Rakiplerimiz ne kadar büyük ve değerliyse biz de o kadar büyük ve değerliyiz. İnsanın olduğu her yerde endişemiz var. İnsan unsuru var, hata unsuru var. Benim tek korkum kasıt olması. Hata yapabilir insan. Fakat kasıt olmasın. Biri de endişesini getirdiğinde buna tepki verilmemeli. Biz hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmalarını bekliyoruz.