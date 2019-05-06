Galatasaray'da durmak yok

Spor Toto Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da gözler, Çaykur Rizespor maçına çevrildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 32. haftasında 11 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan çalışmaları yaptığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 8 Mayıs Çarşamba günü devam edecek.