Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 33. haftasında müsabakalardan 2'si 11 Mayıs Cumartesi, 7'si ise 12 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Ligde 33. haftada hepsi saat 16.30'da başlayacak maçların programı şu şekilde:

11 Mayıs Cumartesi:

Eskişehirspor-Adanaspor (Yeni Eskişehir)

Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor (Stat henüz açıklanmadı)

12 Mayıs Pazar:

Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok (5 Ocak Fatih Terim)

Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor (Denizli Atatürk)

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Gaziantep)

Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

Altınordu-Boluspor (Bornova)

smanlıspor-Altay (Osmanlı)