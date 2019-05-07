Ersan Gülüm bakın nereye gitti?

Ersan Gülüm’ün yeni adresi Avustralya

Ersan Gülüm’ün yeni adresi Avustralya Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Ersan Adem Gülüm, Avustralya Ligi takımlarından Western United ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.